Глави МЗС країн Балтії і Півночі: мирна угода, нав'язана Україні, не буде стійкою

Поспішно досягнута мирна угода ризикує стати поганою і небезпечною, оскільки вона не призведе до тривалого і справедливого миру для України.

Про це пише глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен у колонці для Financial Times, під якою також підписалися його колеги, топдипломати країн Балтії і Північної Європи, повідомляє "Європейська правда".

Міністр нагадує, що європейська єдність була історичною, коли мова йшла про санкції і мобілізацію політичної підтримки, але в цей екзистенційний час потрібно робити більше.

За словами міністра, при визначенні пріоритетів безпеки України та Європи три речі повинні бути зрозумілими.

"Перш за все, перш ніж обговорювати післявоєнні плани, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні досягти миру через позицію сили. Сила на полі бою трансформується в силу за столом переговорів. Відчуття невідкладності має бути зрозумілим для всіх", – наголосив Расмуссен.

За його словами, це означає надання більшої військової підтримки, щоб зміцнити Україну і стримати Росію від подальшої агресії. При цьому більша кількість країн має робити більше і діяти рішучіше.

"Друге, будь-яке врегулювання має бути стійким у часі. Це вимагає відданості і залучення України та Європи. Як заявив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки: "Жодних рішень щодо України без України. Жодних рішень щодо Європи без Європи", – наголосив міністр.

"По-третє, якщо Європа активізується, ми також станемо сильнішим партнером для США. Лише збільшивши власні зусилля, ми станемо незамінними в майбутніх переговорах. Ми теж зосереджені на припиненні війни. Але швидка угода ризикує стати поганою – і небезпечною – якщо вона не призведе до тривалого і справедливого миру в Україні, що включає сильні гарантії безпеки", – додав він.

За його словами, потрібен мир, який поважатиме кордони України та її право на самовизначення і гарантуватиме, що Росія не зможе скористатися ситуацією для переозброєння і нового нападу.

"Угода, нав'язана Україні, не буде стійкою", – підкреслив міністр.

Він також заявив про готовність творчо мислити, щоб знайти нове фінансування для української армії.

"Час для цього настав. Але європейські країни повинні залізти глибше в свої кишені", – наголосив він.

Расмуссен також зазначив, що загроза Росії лишатиметься актуальною в довгостроковій перспективі і політика "перезавантаження" – вже випробуваний шлях, який довів свою неефективність, тому Європі слід озброюватись.

"Ми зобов'язані Україні, щоб не було четвертої річниці повномасштабної війни. Це вимагає від усієї Європи активізації. Ще не пізно. Вперед", – йдеться у статті.

Нагадаємо, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила про ризик того, що мир буде небезпечнішим, ніж війна, яка відбувається зараз.

Як повідомлялося, шведський уряд планує передати Україні системи протиповітряної оборони на 1,2 млрд шведських крон (близько $113 млн).