Главы МИД стран Балтии и Севера: мирное соглашение, навязанное Украине, не будет устойчивым

Поспешно достигнутое мирное соглашение рискует стать плохим и опасным, поскольку оно не приведет к длительному и справедливому миру для Украины.

Об этом пишет глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в колонке для Financial Times, под которой также подписались его коллеги, топ-дипломаты стран Балтии и Северной Европы, сообщает "Европейская правда".

Министр напоминает, что европейское единство было историческим, когда речь шла о санкциях и мобилизации политической поддержки, но в это экзистенциальное время нужно делать больше.

По словам министра, при определении приоритетов безопасности Украины и Европы три вещи должны быть понятными.

"Прежде всего, прежде чем обсуждать послевоенные планы, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине достичь мира через позицию силы. Сила на поле боя трансформируется в силу за столом переговоров. Ощущение неотложности должно быть понятным для всех", – подчеркнул Расмуссен.

По его словам, это означает предоставление большей военной поддержки, чтобы укрепить Украину и сдержать Россию от дальнейшей агрессии. При этом большее количество стран должно делать больше и действовать решительнее.

"Второе, любое урегулирование должно быть устойчивым во времени. Это требует преданности и привлечения Украины и Европы. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности: "Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений по Европе без Европы", – подчеркнул министр.

"В-третьих, если Европа активизируется, мы также станем более сильным партнером для США. Только увеличив собственные усилия, мы станем незаменимыми в будущих переговорах. Мы тоже сосредоточены на прекращении войны. Но быстрая сделка рискует стать плохой – и опасной – если она не приведет к длительному и справедливому миру в Украине, что включает сильные гарантии безопасности", – добавил он.

По его словам, нужен мир, который будет уважать границы Украины и ее право на самоопределение и гарантировать, что Россия не сможет воспользоваться ситуацией для перевооружения и нового нападения.

"Соглашение, навязанное Украине, не будет устойчивым", – подчеркнул министр.

Он также заявил о готовности творчески мыслить, чтобы найти новое финансирование для украинской армии.

"Время для этого настало. Но европейские страны должны залезть глубже в свои карманы", – подчеркнул он.

Расмуссен также отметил, что угроза России будет оставаться актуальной в долгосрочной перспективе и политика "перезагрузки" – уже испытанный путь, который доказал свою неэффективность, поэтому Европе следует вооружаться.

"Мы обязаны Украине, чтобы не было четвертой годовщины полномасштабной войны. Это требует от всей Европы активизации. Еще не поздно. Вперед", – говорится в статье.

Напомним, премьер Дании Метте Фредериксен заявила о риске того, что мир будет опаснее, чем война, которая происходит сейчас.

Как сообщалось, шведское правительство планирует передать Украине системы противовоздушной обороны на 1,2 млрд шведских крон (около $113 млн).