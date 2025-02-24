Прем’єрка Данії: є ризик, що мир буде більш небезпечний, ніж теперішня війна

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що американці створюють "дуже велику невизначеність" щодо війни в Україні, НАТО і Європи, і висловила недовіру до того, що глава Кремля хоче миру.

Про це вона сказала виданню 21 Søndag, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

"Я не відчуваю такої впевненості щодо американців, як у минулому", – заявила Метте Фредеріксен.

Вона зазначила, що ніколи не припускала, що час другого терміну Дональда Трампа буде таким самим, як і час його першого терміну.

"Але я думаю, що всі здивовані швидкістю, з якою була створена невизначеність з американського боку, і ми повинні реагувати на це", – уточнила прем'єр-міністерка.

Тоді як США та президент Дональд Трамп розпочали процес припинення війни в Україні, Фредеріксен заявила, що не довіряє кремлівському правителю Владіміру Путіну та його намірам.

"Я повинна бути чесною і сказати, що я не вірю Путіну. Я не думаю, що він хоче миру в Україні", – заявила вона.

"Я розумію, що багато хто думає, що мирне рішення або припинення вогню звучить як гарна ідея, але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді більш небезпечний, ніж війна, яка відбувається зараз", – сказала Фредеріксен.

Прем'єрка Данії є однією з тих, хто прибув до Києва в день третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомлялося, шведський уряд планує передати Україні системи протиповітряної оборони на 1,2 млрд шведських крон (близько $113 млн).