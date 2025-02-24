Міністерка оборони Литви про США: розлучення не варіант

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне переконана, що проблеми у відносинах зі Сполученими Штатами мають спонукати Європу посилити підтримку України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Шакалієне заявила під час спеціальної зустрічі у Києві, організованої Фондом Віктора Пінчука.

За її словами, попри те, що наразі настали "складні часи", все одно "не час для паніки".

"Європа не інвестувала сюди достатньо коштів, тепер Європа має насамперед підтримувати Україну, купуючи зерно, розвиваючи проєкти, надаючи зброю – причому без жодних обмежень", – додала литовська міністерка.

На думку Шакалієне, для цього ЄС має якнайшвидше конфіскувати заморожені російські активи.

"Візьмемо російські гроші та передамо їх Україні – це ж чудова ідея", – вважає вона.

Очільниця Міноборони Литви переконана, попри нинішні проблеми з адміністрацією Трампа, Європа має забезпечити збереження трансатлантичної співпраці.

"Ми не в дуже гарній родині, але розлучення – не варіант", – пояснює вона.

Нещодавно прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про необхідність Європи і його країни робити більше для оборони і безпеки.

Як відомо, у четвер, 27 лютого, Кір Стармер здійснить візит до Вашингтона для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

За даними ЗМІ, британський прем’єр привезе американському президенту план розгортання в Україні менше ніж 30 тисяч європейських військових, аби спробувати забезпечити американський захист для розгортання.

Водночас Стармер не планує порушувати перед Трампом його нещодавні суперечливі заяви в бік України.