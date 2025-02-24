Министр обороны Литвы о США: развод не вариант

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене убеждена, что проблемы в отношениях с Соединенными Штатами должны побудить Европу усилить поддержку Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Шакалиене заявила во время специальной встречи в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука.

По ее словам, несмотря на то, что сейчас наступили "сложные времена", все равно "не время для паники".

"Европа не инвестировала сюда достаточно средств, теперь Европа должна прежде всего поддерживать Украину, покупая зерно, развивая проекты, предоставляя оружие – причем без ограничений", – добавила литовский министр.

По мнению Шакалиене, для этого ЕС должен как можно быстрее конфисковать замороженные российские активы.

"Возьмем российские деньги и передадим их Украине – это же замечательная идея", – считает она.

Глава Минобороны Литвы убеждена, несмотря на нынешние проблемы с администрацией Трампа, Европа должна обеспечить сохранение трансатлантического сотрудничества.

"Мы не в очень хорошей семье, но развод – не вариант", – объясняет она.

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости Европы и его страны делать больше для обороны и безопасности.

Как известно, в четверг, 27 февраля, Кир Стармер совершит визит в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По данным СМИ, британский премьер привезет американскому президенту план развертывания в Украине менее 30 тысяч европейских военных, чтобы попытаться обеспечить американскую защиту для развертывания.

В то же время Стармер не планирует поднимать перед Трампом его недавние противоречивые заявления в сторону Украины.