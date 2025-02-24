Борис Джонсон: Черчилль не став би добирати слова перед Трампом

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що один з ексочільників країни Вінстон Черчилль діяв би так само, як діє зараз український президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву він зробив під час спеціальної зустрічі у Києві, організованої Фондом Віктора Пінчука.

"Черчилль робив би так само, як діє Зеленський. І він не добирав би слів перед Трампом", – переконаний Джонсон.

Він також розкритикував заяви Дональда Трампа про провину України у початку війни.

"За цією логікою, американці спровокували японську атаку на Перл-Харбор", – іронізує він.

Джонсон визнає, що нинішня політика США "суперечить курсу на підтримку України".

"Реальність, яку пропонують американці – я не можу це сприйняти, тому що маю серце. Зокрема, йдеться про оборудку щодо мінеральних ресурсів", – пояснює він.

Однак Джонсон з розумінням сприймає вимоги Трампа, що Україна має компенсувати надану підтримку. Зокрема, він згадав, що Британія припинила виплати по американському ленд-лізу, який надавався під час Другої світової війни, лише у 2006 році.

Також, на його думку, ключовою метою дій президента Трампа є "збільшення залученості європейців".

"Треба бути реалістами, але власні рішення маємо напрацьовувати. Зокрема, він (Трамп. – Ред.) не проти миротворців на українській землі – тож давайте зробимо це", – резюмує Борис Джонсон.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф раніше заявив, що очікує на підписання Україною угоди про використання українських природних ресурсів вже "цього тижня".

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в неділю заявив, що в угоді про використання українських природних ресурсів з американською стороною мають бути включені чіткі гарантії безпеки від США.