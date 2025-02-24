Борис Джонсон: Черчилль не стал бы подбирать слова для Трампа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что один из экс-руководителей страны Уинстон Черчилль действовал бы так же, как действует сейчас украинский президент Владимир Зеленский.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление он сделал во время специальной встречи в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука.

"Черчилль делал бы так же, как действует Зеленский. И он не подбирал бы слов перед Трампом", – убежден Джонсон.

Он также раскритиковал заявления Дональда Трампа о вине Украины в начале войны.

"По этой логике, американцы спровоцировали японскую атаку на Перл-Харбор", – иронизирует он.

Джонсон признает, что нынешняя политика США "идет вразрез с курсом на поддержку Украины".

"Реальность, которую предлагают американцы – я не могу это воспринять, потому что у меня есть сердце. В частности, речь идет о сделке по минеральным ресурсам", – объясняет он.

Однако Джонсон с пониманием воспринимает требования Трампа, что Украина должна компенсировать оказанную поддержку. В частности, он вспомнил, что Великобритания прекратила выплаты по американскому ленд-лизу, который предоставлялся во время Второй мировой войны, только в 2006 году.

Также, по его мнению, ключевой целью действий президента Трампа является "увеличение вовлеченности европейцев".

"Надо быть реалистами, но собственные решения мы должны нарабатывать. В частности, он (Трамп. – Ред.) не против миротворцев на украинской земле – так давайте сделаем это", – резюмирует Борис Джонсон.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее заявил, что ожидает подписания Украиной соглашения об использовании украинских природных ресурсов уже "на этой неделе".

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье заявил, что в соглашении об использовании украинских природных ресурсов с американской стороной должны быть включены четкие гарантии безопасности от США.