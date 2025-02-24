Дания объявила о новом пакете помощи Украине на почти 270 млн евро

Правительство Дании объявило о выделении Украине пакета помощи на 2 миллиарда датских крон (около 268 млн евро).

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте правительства Дании.

Как отмечается, Украина должна занять как можно более сильную позицию – и это является основным месседжем премьер-министра Метте Фредериксен к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ.

"В связи с этим Дания выделяет Украине дополнительно около 2 млрд датских крон. Деньги пойдут, среди прочего, на амуницию для украинских солдат и развитие украинских сил размером с бригаду вместе со странами Северной Европы и Балтии", – говорится в сообщении.

Премьер-министр Дании участвует в официальных мероприятиях по случаю третьей годовщины вторжения в Киеве вместе с руководством ЕС и лидерами ряда европейских государств.

"Я горжусь тем, что Дания вместе с северными и балтийскими странами находится в авангарде поддержки Украины. Теперь мы должны держаться. Доставить больше оружия. Быстрее. Пожертвовать на украинскую оборонную промышленность. Потому что мы находимся в решающем моменте. То, что мы делаем сейчас, будет решающим для будущих поколений в Украине и Европе", – цитируют в правительстве слова Метте Фредериксен.

Это уже шестой визит премьер-министра в Украину со времени вторжения России в 2022 году, напоминают в датском правительстве.

Как сообщалось, шведское правительство планирует передать Украине системы противовоздушной обороны на 1,2 млрд шведских крон (около $113 млн).

А Финляндия поддержала вторую фазу (2025-2027 годы) работы Фонда партнерства для устойчивой Украины (PFRU) взносом в 4,5 млн евро.