Вибори у Німеччині: Мерц розраховує на коаліцію з соціал-демократами

Лідер партії-переможиці парламентських виборів у Німеччині – Християнсько-демократичного союзу – Фрідріх Мерц заявив, що планує розмову зі співлідером СДПН Ларсом Клінгбайлем і сподівається вже наступного тижня розпочати переговори про коаліцію.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Фрідріх Мерц заявив, що розраховує на так звану чорно-червону коаліцію із соціал-демократами, і ХДС-ХСС та СДПН разом мають достатньо місць для цього.

Він зазначив, що у понеділок планує поговорити з цього приводу зі співлідером соціал-демократів Ларсом Клінгбайлем і чинним канцлером Олафом Шольцом та сподівається, що коаліційні переговори почнуться щонайпізніше наступного тижня.

"Німеччині потрібен дієздатний уряд, за яким є парламентська більшість", – сказав Мерц, додавши, що "дуже впевнений" у можливості сформувати уряд із соціал-демократами.

Головними темами перемовин Мерц назвав позиції щодо зовнішньої політики, міграції, економіки та промисловості. Він також заявив, що хоче змінити виборче законодавство після поправок, внесених під час каденції чинного уряду, оскільки вони були "однобоко спрямовані проти ХДС".

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС-ХСС здобули найбільше голосів, а ультраправа "Альтернатива для Німеччини", за яку відкрито агітував американський мільярдер Ілон Маск, опинилася на другій сходинці із найкращим результатом в історії.

Детально про німецькі вибори – у статті Канцлер усієї Європи: як Німеччина обрала головного опонента Дональду Трампу.