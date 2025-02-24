Выборы в Германии: Мерц рассчитывает на коалицию с социал-демократами

Лидер партии-победительницы парламентских выборов в Германии – Христианско-демократического союза – Фридрих Мерц заявил, что планирует разговор с сопредседателем СДПГ Ларсом Клингбайлем и надеется уже на следующей неделе начать переговоры о коалиции.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Фридрих Мерц заявил, что рассчитывает на так называемую черно-красную коалицию с социал-демократами, и у ХДС-ХСС и СДПГ вместе достаточно мест для этого.

Он отметил, что в понедельник планирует поговорить по этому поводу с сопредседателем социал-демократов Ларсом Клингбайлем и действующим канцлером Олафом Шольцем и надеется, что коалиционные переговоры начнутся не позднее следующей недели.

"Германии нужно дееспособное правительство, за которым есть парламентское большинство", – сказал Мерц, добавив, что "очень уверен" в возможности сформировать правительство с социал-демократами.

Главными темами переговоров Мерц назвал позиции по внешней политике, миграции, экономике и промышленности. Он также заявил, что хочет изменить избирательное законодательство после поправок, внесенных во время каденции действующего правительства, поскольку они были "однобоко направлены против ХДС".

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС-ХСС получили больше всего голосов, а ультраправая "Альтернатива для Германии", за которую открыто агитировал американский миллиардер Илон Маск, оказалась на второй строчке с лучшим результатом в истории.

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