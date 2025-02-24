У Трампа кажуть, що членство України в НАТО "не обговорюється"

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що питання членства України в НАТО не перебуває на порядку денному "завершення війни".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю Fox News.

На питання про можливість вступу України в НАТО радник Трампа сказав, що "це питання не обговорюється".

"Я не бачу, щоб Сполучені Штати підтримували вступ України до НАТО і щоб війська США, по суті, були зобовʼязані негайно, за статтею 5, безпосередньо допомагати Україні оборонятись", – додав він.

Волц зауважив, що ця позиція США не стосується його зобовʼязань у межах Альянсу.

"Ми абсолютно віддані НАТО в цілому, нашим домовленостям за статтею 5 (Північноатлантичного. – Ред.) договору з іншими країнами НАТО, але гарантії безпеки для України – це інша річ", – пояснив радник.

Він сказав, що Штати водночас підтримують рішення Великої Британії та Франції надати "дуже сильні" гарантії безпеки для України, маючи на увазі можливе розгортання в ній західних військ.

Коментар Волца з'явився після того, як президент Володимир Зеленський заявив у неділю, що готовий піти у відставку, якщо це принесе мир його країні, припустивши, що він міг би обміняти її на членство в НАТО.

На думку високої представниці ЄС у закордонних справах Каї Каллас, шлях України до НАТО є незворотним, і тому рано чи пізно Україна стане членом Альянсу.