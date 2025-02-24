У Трампа говорят, что членство Украины в НАТО "не обсуждается"

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не находится на повестке дня "завершения войны".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Fox News.

На вопрос о возможности вступления Украины в НАТО советник Трампа сказал, что "этот вопрос не обсуждается".

"Я не вижу, чтобы Соединенные Штаты поддерживали вступление Украины в НАТО и чтобы войска США, по сути, были обязаны немедленно, по статье 5, непосредственно помогать Украине обороняться", – добавил он.

Уолтц отметил, что эта позиция США не касается его обязательств в рамках Альянса.

"Мы абсолютно преданы НАТО в целом, нашим договоренностям по статье 5 (Североатлантического. – Ред.) договора с другими странами НАТО, но гарантии безопасности для Украины – это другое дело", – пояснил советник.

Он сказал, что Штаты одновременно поддерживают решение Великобритании и Франции предоставить "очень сильные" гарантии безопасности для Украины, имея в виду возможное развертывание в ней западных войск.

Комментарий Уолтца появился после того, как президент Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что готов уйти в отставку, если это принесет мир его стране, предположив, что он мог бы обменять ее на членство в НАТО.

По мнению высокой представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас, путь Украины в НАТО необратим, и поэтому рано или поздно Украина станет членом Альянса.