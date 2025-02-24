Bloomberg: США угрожают сорвать заявление G7 к годовщине большой войны в Украине

Соединенные Штаты угрожают отозвать поддержку совместного заявления государств "Группы семи" к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Bloomberg.

По информации Bloomberg, США выступили против формулировок в заявлении, которые осуждают Россию и похожи на аналогичные заявления в предыдущие годы.

Также, как говорят источники агентства, Вашингтон не согласился с призывом к усилению энергетических санкций, чтобы заставить Москву вести переговоры о длительном мире.

Хотя дискуссии относительно компромиссных формулировок заявления G7 еще продолжаются, США пригрозили вообще отказаться от его поддержки, сказали Bloomberg источники.

Представитель Белого дома в свою очередь сообщил, что вскоре состоится встреча, на которой будет обсуждаться общая цель прекращения войны, говорится в материале.

Также напомним, что по некоторым данным администрация Дональда Трампа попросила Киев отозвать проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением российской полномасштабной агрессии и требованием к Москве вывести войска с украинской территории.

США внесли свой проект резолюции, значительно более слабый по содержанию, в котором Россию не называют агрессором.