Тимчасовий президент Румунії зібрав партійних лідерів перед самітом ЄС щодо України
Виконувач обов’язків президента Румунії Іліє Боложан зібрав на консультації партійних лідерів, щоб сформувати позицію країни перед спеціальним самітом ЄС щодо України 6 березня.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
24 лютого Боложан запросив лідерів усіх політсил в парламенті Румунії та представників нацменшин на консультації до президентської резиденції, палацу Котрочень, для формування позиції Румунії, з якою вона виступить на спеціальному саміті ЄС 6 березня.
Консультації проходять з усіма політсилами по черзі, на переговори з кожною партією виділили одну годину.
Нагадаємо, президент Євроради Антоніу Кошта оголосив про проведення позачергового засідання Євроради у четвер, 6 березня, яке буде присвячене довгостроковій безпеці в Україні та Європі.
За інформацією ЗМІ, міністри закордонних справ ЄС на зустрічі 24 лютого обговорили виділення додаткового пакета військової допомоги Україні, обсяг якого може зрости до 30 млрд євро.