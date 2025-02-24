Временный президент Румынии собрал партийных лидеров перед саммитом ЕС по Украине

Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан собрал на консультации партийных лидеров, чтобы сформировать позицию страны перед специальным саммитом ЕС по Украине 6 марта.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

24 февраля Боложан пригласил лидеров всех политсил в парламенте Румынии и представителей нацменьшинств на консультации в президентскую резиденцию, дворец Котрочень, для формирования позиции Румынии, с которой она выступит на специальном саммите ЕС 6 марта.

Консультации проходят со всеми политсилами по очереди, на переговоры с каждой партией выделили один час.

Напомним, президент Евросовета Антониу Кошта объявил о проведении внеочередного заседания Евросовета в четверг, 6 марта, которое будет посвящено долгосрочной безопасности в Украине и Европе.

По информации СМИ, министры иностранных дел ЕС на встрече 24 февраля обсудили выделение дополнительного пакета военной помощи Украине, объем которого может вырасти до 30 млрд евро.