Санчес пояснив, чому Іспанія платить за російський газ більше, ніж допомагає Україні

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна зменшила залежність від поставок скрапленого газу з Росії, а нинішні закупівлі здійснюють приватні компанії.

Про це він сказав на саміті Support Ukraine у Києві 24 лютого, повідомляє "Європейська правда".

У Санчеса спитали, чому Іспанія минулого року витратила 2 мільярди євро (за даними ЗМІ, понад 1,8 мільярда) на купівлю російського скрапленого газу і лише 1 мільярд євро – на військову допомогу Україні.

На це іспанський премʼєр наголосив, що Мадрид послідовно підтримував усі пакети санкцій Європейського Союзу для підвищення тиску на Росію.

"Ви говорите про приватні контракти (на закупівлю СПГ. – Ред.). Але політична воля уряду Іспанії і суспільства Іспанії полягає в тому, щоб провести диверсифікацію і припинити залежність від країни", – додав він, уточнивши, що основним постачальником газу для країни є США й Канада.

Санчес також підкреслив, що уряд Іспанії взяв на себе зобовʼязання щороку виділяти 1 мільярд євро у наступні 10 років на військові спроможності України.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, європейські посадовці нібито почали обговорювати ідею можливості повернення до закупівель газу у Росії в межах потенційного врегулювання війни в Україні.

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