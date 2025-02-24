Санчес объяснил, почему Испания платит за российский газ больше, чем помогает Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна уменьшила зависимость от поставок сжиженного газа из России, а нынешние закупки осуществляют частные компании.

Об этом он сказал на саммите Support Ukraine в Киеве 24 февраля, сообщает "Европейская правда".

У Санчеса спросили, почему Испания в прошлом году потратила 2 миллиарда евро (по данным СМИ, более 1,8 миллиарда) на покупку российского сжиженного газа и только 1 миллиард евро – на военную помощь Украине.

На это испанский премьер подчеркнул, что Мадрид последовательно поддерживал все пакеты санкций Европейского Союза для повышения давления на Россию.

"Вы говорите о частных контрактах (на закупку СПГ. – Ред.). Но политическая воля правительства Испании и общества Испании заключается в том, чтобы провести диверсификацию и прекратить зависимость от страны", – добавил он, уточнив, что основным поставщиком газа для страны являются США и Канада.

Санчес также подчеркнул, что правительство Испании взяло на себя обязательство ежегодно выделять 1 миллиард евро в следующие 10 лет на военные возможности Украины.

Напомним, по данным СМИ, европейские чиновники якобы начали обсуждать идею возможности возвращения к закупкам газа у России в рамках потенциального урегулирования войны в Украине.

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