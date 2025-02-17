Майбутні вибори у Польщі: мер Варшави зберігає першість, лідер "Конфедерації" нарощує підтримку

Кандидат у президенти Польщі від керівної партії, мер Варшави Рафал Тшасковський, зберігає першість у рейтингах, а лідер антиукраїнської "Конфедерації", що на третій позиції, помітно наростив підтримку.

Як повідомляє RMF24, про це свідчать результати останнього дослідження громадської думки Opinia24.

Кандидат від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський залишається потенційним переможцем першого туру з 30,9% голосів. Це майже на один відсотковий пункт більше, ніж у цьому ж опитуванні місяць тому (29,8%).

На другому місці залишається очільник Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, якого підтримує найбільша опозиційна сила "Право і справедливість", за нього готові проголосувати 21,7% (у попередньому опитуванні – 22,6%).

Найбільше наростив підтримку лідер антиукраїнської "Конфедерації" Славомір Менцен, зростання порівняно з січневим опитуванням склало 3,6 відсоткового пункту, грудневим – 6,1 відсоткового пункту. Зараз за нього готові голосувати 16,8% опитаних.

Опитування від IBRiS, опубліковане на початку лютого, прогнозувало Тшасковському понад 37%, Навроцькому – майже 24%, Менцену – майже 9%.

Читайте також: Четверо на місце Анджея Дуди: хто боротиметься за посаду президента Польщі.