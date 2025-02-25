Более половины поляков недовольны правительством Туска

Лишь менее трети поляков пока довольны действиями правительства Дональда Туска, недовольных почти вдвое больше.

Такие результаты последнего опроса Opinia24 для RMF FM, передает "Европейская правда".

57% респондентов недовольны действиями нынешнего правительства. Противоположного мнения придерживается 31% участников опроса.

7% респондентов оценивают деятельность правительства "безусловно положительно", а 24% – "скорее положительно".

33% респондентов имеют категорически негативное мнение о правительстве. 24% респондентов оценивают правительство "скорее негативно".

Интересно, что целых 12% респондентов не могут четко оценить действия правительства.

39% самых старших и 37% самых образованных поляков скорее или однозначно хорошо оценивают достижения правительства Дональда Туска. Гораздо критичнее – почти 70% тех, кто имеет профессиональное образование, и почти две трети жителей сельской местности.

Мужчины гораздо больше недовольны правительством – всего 62%: 37% относятся к правительству крайне негативно, а каждый четвертый – "скорее негативно".

Среди женщин, однако, также преобладает критическое мнение – всего 53% опрошенных женщин.

Традиционно 90% избирателей "Права и справедливости" мрачно оценивают правительство Туска. Это не уравновешивается удовлетворенностью 77% сторонников "Гражданской коалиции".

Согласно последним опросам, кандидат, которого поддерживает "Право и справедливость", Кароль Навроцкий является вторым по популярности кандидатом в президенты среди поляков, уступая представителю "Гражданской платформы" Туска, мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому.

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