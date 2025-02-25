У Придністров'ї різко зростуть ціни на газ та електроенергію

У невизнаному Придністров’ї з 1 березня підвищать тарифи на енергоресурси після того, як з 1 січня регіон перестав отримувати безкоштовний російський газ.

Про це повідомило видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Зокрема, тариф на газ збільшиться вдвічі, на опалення – в 1,8 раза, а електрика подорожчає в 1,5 раза.

Виконавчий орган невизнаної республіки пояснив підвищення тарифів "закупівлею газу на позикові кошти і необхідністю оплати його транспортування через кілька країн".

Місцевий "уряд" стверджує, що жителі регіону платитимуть за новими тарифами тільки за спожиті в березні ресурси, а введені тарифи "співрозмірні з російськими та значно нижчі за ті, що діють у Молдові".

Нагадаємо, раніше Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров'я угорською компанією за кредитні гроші Росії.

Це постачання схвалили після того, як Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом 60 млн євро на вирішення енергокризи.

Щоб отримувати закуплений у Європі на ці гроші газ, Тирасполь має виконати деякі умови, зокрема підвищити тарифи на енергоресурси до ринкових, дотримуватися прав людини і виключити з програми підтримки енергоємні підприємства.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь