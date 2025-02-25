Рубіо прокоментував слова Трампа про кінець війни за "лічені тижні"

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував слова президента США Дональда Трампа про те, що війна Росії проти України може завершитись за "лічені тижні".

Про це він говорив у інтерв’ю Breitbart News, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо сказав, що "всі повинні бути дуже щасливі, що президент Трамп є президентом миру", та згадав про минулотижневу зустріч з росіянами у Саудівській Аравії.

"Ми зустрічалися з ними минулого тижня, і основним питанням цієї зустрічі було: "Ви зацікавлені в припиненні цього конфлікту чи ні?"… Вони сказали, що будуть зацікавлені, але за певних умов", – сказав держсекретар США, який був учасником зустрічі в Ер-Ріяді.

Він додав, що на зустрічі не йшлося про те, що це за умови. А наступним кроком має стати ще одна зустріч з росіянами, у яких слід запитати – "що потрібно зробити для того, щоб Росія припинила війну".

"І, очевидно, ми повинні поставити Україні те ж саме питання, тому що ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не згодні на це. Тож чи це займе дні, чи тижні, чи скільки завгодно часу, ми збираємося розпочати цей процес", – заявив держсекретар США.

Він визнав, що "це може не спрацювати", але виступив проти того, аби хтось критикував президента Трампа "за бажання закінчити війну, яка коштувала мільярди доларів, сотні тисяч життів і величезних людських страждань, що тривають і досі".

24 лютого Трамп висловив сподівання, що повномасштабне російське вторгнення Росії в Україну може завершитись "за лічені тижні".

Також Трамп сказав, що підтримує ідею розміщення європейських військ в Україні для контролю за потенційним "перемирʼям".