Рубио прокомментировал слова Трампа о конце войны за "считанные недели"

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что война России против Украины может завершиться за "считанные недели".

Об этом он говорил в интервью Breitbart News, сообщает "Европейская правда".

Рубио сказал, что "все должны быть очень счастливы, что президент Трамп является президентом мира", и вспомнил о встрече с россиянами в Саудовской Аравии на прошлой неделе.

"Мы встречались с ними на прошлой неделе, и основным вопросом этой встречи было: "Вы заинтересованы в прекращении этого конфликта или нет?"... Они сказали, что будут заинтересованы, но при определенных условиях", – сказал госсекретарь США, который был участником встречи в Эр-Рияде.

Он добавил, что на встрече речь не шла о том, что это при условии. А следующим шагом должна стать еще одна встреча с россиянами, у которых следует спросить – "что нужно сделать для того, чтобы Россия прекратила войну".

"И, очевидно, мы должны задать Украине тот же вопрос, потому что вы не можете остановить войну, если обе стороны не согласны на это. Поэтому займет ли это дни, или недели, или сколько угодно времени, мы собираемся начать этот процесс", – заявил госсекретарь США.

Он признал, что "это может не сработать", но выступил против того, чтобы кто-то критиковал президента Трампа "за желание закончить войну, которая стоила миллиарды долларов, сотни тысяч жизней и огромных человеческих страданий, которые продолжаются до сих пор".

24 февраля Трамп выразил надежду, что полномасштабное российское вторжение России в Украину может завершиться "за считанные недели".

Также Трамп сказал, что поддерживает идею размещения европейских войск в Украине для контроля за потенциальным "перемирием".