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К программе по подготовке украинских военных в Британии присоединилась 13-я страна

Новости — Вторник, 25 февраля 2025, 18:05 — Мария Емец

Албания стала тринадцатой страной, которая присоединилась к программе Interflex по подготовке украинских военных в Великобритании.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Соединенного Королевства, пишет "Европейская правда".

Минобороны Великобритании объявило, что программа Interflex пополнилась еще одной страной-участницей – Албанией.

Она становится тринадцатой страной, привлеченной к подготовке в Британии украинских военных, наряду с самой Британией, Австралией, Новой Зеландией, Канадой, Данией, Норвегией, Швецией, Финляндией, Нидерландами, Эстонией, Литвой, Румынией и частично признанным Косово.

"Соединенное Королевство и партнерские государства продолжат поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – добавили в сообщении.

Ранее Лондон подтвердил, что планирует продолжить операцию Interflex по подготовке украинских военнослужащих на своей территории в течение всего 2025 года, независимо от того, прекратится ли текущая горячая фаза войны.

По состоянию на ноябрь 2024 года в рамках программы прошли подготовку около 50 тысяч украинских военных.

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