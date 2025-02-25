К программе по подготовке украинских военных в Британии присоединилась 13-я страна

Албания стала тринадцатой страной, которая присоединилась к программе Interflex по подготовке украинских военных в Великобритании.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Соединенного Королевства, пишет "Европейская правда".

Минобороны Великобритании объявило, что программа Interflex пополнилась еще одной страной-участницей – Албанией.

Albania is the 13th nation to join the UK-led Operation Interflex.



🇬🇧🇦🇱🇦🇺🇨🇦🇩🇰🇫🇮🇪🇪🇽🇰🇱🇹🇳🇱🇳🇿🇳🇴🇷🇴🇸🇪



The UK and its partners will continue to #StandWithUkraine for as long as it takes. 🇺🇦 pic.twitter.com/L15hdSgMJA – Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 25, 2025

Она становится тринадцатой страной, привлеченной к подготовке в Британии украинских военных, наряду с самой Британией, Австралией, Новой Зеландией, Канадой, Данией, Норвегией, Швецией, Финляндией, Нидерландами, Эстонией, Литвой, Румынией и частично признанным Косово.

"Соединенное Королевство и партнерские государства продолжат поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – добавили в сообщении.

Ранее Лондон подтвердил, что планирует продолжить операцию Interflex по подготовке украинских военнослужащих на своей территории в течение всего 2025 года, независимо от того, прекратится ли текущая горячая фаза войны.

По состоянию на ноябрь 2024 года в рамках программы прошли подготовку около 50 тысяч украинских военных.