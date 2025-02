Советник Трампа отрицает, что предлагал исключить Канаду из разведывательного альянса

Один из ближайших советников президента США Питер Наварро опроверг сообщения в СМИ о том, что он якобы предложил исключить Канаду из альянса обмена разведданными "Пять глаз".

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Наварро после публикации Financial Times о якобы его предложение исключить Канаду из разведывательного сообщества The Five Eyes раскритиковал материал из-за того, что там ссылаются на источники.

"По моему мнению, вообще не нужно комментировать какие-то сообщения, когда они основываются на неназванных источниках... Мы никогда, никогда не поставим под угрозу нашу нацбезопасность, никогда, с такими союзниками как Канада", – отреагировал Наварро.

Financial Times сообщили, что Наварро, близкий советник Трампа, якобы высказался за исключение Канады из разведывательного сообщества, чтобы усилить давление на Оттаву.

The Five Eyes объединяет США, Канаду, Британию, Австралию и Новую Зеландию. В течение десятилетий "Пять глаз" была и остается важнейшей сетью обмена разведданными в мире между США и их партнерами.

На днях президент США Дональд Трамп снова предложил Канаде стать "51-м штатом" и назвал премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором".