Вблизи Парижа полицейские застрелили мужчину, который набросился на них с ножами

Мужчина с ножами, который "бросился" на наряд полиции, "не сказав ни слова", был убит полицией в эту среду утром в Дюньи (департамент Сена-Сен-Дени).

Об этом сообщили AFP в парижском управлении полиции, передает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Один из офицеров сначала применил "электрический пистолет", но безрезультатно, уточнили в штаб-квартире полиции.

Затем другой офицер "применил свое оружие", ранив в грудь мужчину, который умер, несмотря на вмешательство экстренных служб.

Инцидент произошел утром около 7:00. "Местные полицейские вмешались, когда увидели мужчину, который сидел на автобусной остановке, держа в каждой руке по ножу", – пояснили в главном управлении полиции.

"Когда прибыл экипаж, мужчина бросился на них, не сказав ни слова", – продолжил тот же источник.

До прибытия спасателей ему делали массаж сердца, но несмотря на оказанную помощь, мужчина умер.

Швейцарская полиция в минувшие выходные арестовала 28-летнего австралийца, которого подозревают в нанесении ножевых ранений 41-летнему мужчине в магазине в центре Цюриха.

А на прошлой неделе подросток убил ножом двух женщин в торговом центре в чешском городе Градец-Кралове.