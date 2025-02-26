Базу ВМС США на Сицилії закрили на локдаун через "ситуацію"

Військово-морська база США на Сицилії була закрита на в’їзд та виїзд в середу через "поточну ситуацію", що сталася на контрольно-пропускному пункті.

Про це йдеться у повідомленні бази Сігонелла в соцмережах, пише "Європейська правда".

У зв’язку з ситуацією, деталі якої не уточнюють, "залишається чинним режим ізоляції/укриття на місці", – сказано у повідомленні.

Усьому персоналу бази наказали дотримуватися інструкцій Військово-морських сил безпеки.

"В'їзний і виїзний трафік на контрольних пунктах в'їзду на базу NAS 2 перебуває під охороною. Рух перенаправлено до східних воріт ITAF. Персоналу слід уникати поїздок по шосе SP105 між житловим комплексом Marinai і NAS 2", – зазначено у повідомленні.

Ця база під управлінням США є ключовим місцем дислокації і логістичним центром, де проживає близько 7000 військовослужбовців і членів їхніх сімей, які беруть участь в американських і союзницьких операціях НАТО в Європі.

ВМС США зазначають, що основне завдання бази полягає в наданні консолідованої оперативної, командно-штабної, адміністративної, матеріально-технічної і передової логістичної підтримки військам США та інших країн НАТО.

Нагадаємо, у Німеччині нещодавно над базами Бундесверу та іншими військовими та стратегічними обʼєктами неодноразово фіксували безпілотники.

А в Норвегії відбулось кілька арештів людей, які запускали дрони над військовими обʼєктами чи в заборонених зонах. Деяких із них пізніше висилали з країни.