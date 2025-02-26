Базу ВМС США на Сицилии закрыли на локдаун из-за "ситуации"

Военно-морская база США на Сицилии была закрыта на въезд и выезд в среду из-за "текущей ситуации", которая произошла на контрольно-пропускном пункте.

Об этом говорится в сообщении базы Сигонелла в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В связи с ситуацией, детали которой не уточняют, "остается в силе режим изоляции/укрытия на месте", – говорится в сообщении.

Всему персоналу базы приказали придерживаться инструкций Военно-морских сил безопасности.

"Въездной и выездной трафик на контрольных пунктах въезда на базу NAS 2 находится под охраной. Движение перенаправлено к восточным воротам ITAF. Персоналу следует избегать поездок по шоссе SP105 между жилым комплексом Marinai и NAS 2", – говорится в сообщении.

Эта база под управлением США является ключевым местом дислокации и логистическим центром, где проживает около 7 тысяч военнослужащих и членов их семей, участвующих в американских и союзнических операциях НАТО в Европе.

ВМС США отмечают, что основная задача базы заключается в предоставлении консолидированной оперативной, командно-штабной, административной, материально-технической и передовой логистической поддержки войскам США и других стран НАТО.

Напомним, в Германии недавно над базами Бундесвера и другими военными и стратегическими объектами неоднократно фиксировали беспилотники.

А в Норвегии состоялось несколько арестов людей, которые запускали дроны над военными объектами или в запрещенных зонах. Некоторых из них позже высылали из страны.