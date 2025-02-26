Зеленский примет участие в саммите по европейской безопасности в Британии
Президент Владимир Зеленский заявил об участии в саммите в Великобритании в ближайшие дни с участием других европейских лидеров.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в среду, 26 февраля, сообщает "Европейская правда".
Зеленский рассказал о планах посетить Великобританию в контексте обсуждения гарантий безопасности для Украины с европейскими лидерами.
"После Соединенных Штатов – если я поеду, посмотрим, – я планирую (визит. – Ред.) в Лондон и сразу после этого мы с европейцами там встречаемся, у (британского премьера) Кира Стармера", – добавил он.
Глава государства не уточнил, какую именно встречу имеет в виду, но 2 марта Великобритания примет встречу европейских лидеров, посвященную вопросам безопасности и обороны.
Визит Зеленского в США может состояться в пятницу, 28 февраля, но пока окончательная дата не согласована.
Президент планировал приехать в Вашингтон, чтобы обсудить рамочное соглашение о полезных ископаемых и гарантии безопасности от США с Дональдом Трампом.