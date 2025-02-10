Вучич чекає "великих проблем" для компанії під санкціями США, що повʼязана з РФ
Президент Сербії Александар Вучич очікує "великих проблем" щодо "Нафтової індустрії Сербії" (NIS) – енергетичної компанії з "Газпромом" як одним із акціонерів, що потрапила під санкції США.
Слова Вучича в інтервʼю сербському телебаченню цитує балканська служба "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".
Вучич зізнався, що сподівався на швидше вирішення ситуації з NIS "без великої політичної драми, з якоюсь угодою і більшим розумінням між усіма сторонами, але, очевидно, ми не зможемо цього зробити".
Він додав, що для компанії "немає ні хорошого, ні простого рішення", а Сербія "ніби розривається між двома машинами, які їдуть в протилежних напрямках".
NIS опинилася серед низки компаній, які потрапили під останній раунд санкцій США, спрямованих проти російського нафтового сектора.
Російська державна компанія "Газпром нефть" та її материнська компанія "Газпром" володіють 56,15% акцій NIS з 2008 року, сербській державі належить 29,87%, а рештою володіють дрібні акціонери.
Сербія попросила Міністерство фінансів США на прохання NIS відкласти застосування санкцій щонайменше на 90 днів, поки не буде знайдене рішення щодо відносин власності в цій компанії.