Вучич чекає "великих проблем" для компанії під санкціями США, що повʼязана з РФ

Президент Сербії Александар Вучич очікує "великих проблем" щодо "Нафтової індустрії Сербії" (NIS) – енергетичної компанії з "Газпромом" як одним із акціонерів, що потрапила під санкції США.

Слова Вучича в інтервʼю сербському телебаченню цитує балканська служба "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Вучич зізнався, що сподівався на швидше вирішення ситуації з NIS "без великої політичної драми, з якоюсь угодою і більшим розумінням між усіма сторонами, але, очевидно, ми не зможемо цього зробити".

Він додав, що для компанії "немає ні хорошого, ні простого рішення", а Сербія "ніби розривається між двома машинами, які їдуть в протилежних напрямках".

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NIS опинилася серед низки компаній, які потрапили під останній раунд санкцій США, спрямованих проти російського нафтового сектора.

Російська державна компанія "Газпром нефть" та її материнська компанія "Газпром" володіють 56,15% акцій NIS з 2008 року, сербській державі належить 29,87%, а рештою володіють дрібні акціонери.

Сербія попросила Міністерство фінансів США на прохання NIS відкласти застосування санкцій щонайменше на 90 днів, поки не буде знайдене рішення щодо відносин власності в цій компанії.