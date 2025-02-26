ЗМІ: Німеччина затримувала судно, яке могло пошкодити кабелі в Балтійському морі

Федеральна поліція Німеччини перевірила вантажне судно Arne, яке йшло під прапором Антигуа і Барбуди, за підозрою в диверсії проти кабелів у Балтійському морі.

Про це дізналось видання Kieler Nachrichten, пише "Європейська правда".

За інформацією Kieler Nachrichten, судно Arne прибуло в порт Кіля минулої п'ятниці, 21 лютого, і прямувало із Санкт-Петербурга до іспанської Севільї.

Німецькі правоохоронці вважають, що судно могли пошкодити підводний кабель передачі даних біля шведського острова Готланд, тому провели перевірку судна.

Як повідомляє Kieler Nachrichten, підозра виникла через те, що вантажне судно перебувало поблизу пошкодженого кабелю і "часом рухалося повільніше, ніж зазвичай". Крім того, на судні також не було якоря.

Після того, як німецькі правоохоронці опитали екіпаж, Arne змогло продовжити свій шлях через Кільський канал. Федеральна поліція відмовилась від коментарів, пославшись на те, що розслідування триває.

Нагадаємо, за останні місяці в Балтійському морі було пошкоджено значну кількість підводних кабелів.

У кількох випадках є підозра, що до диверсій могли бути причетні кораблі, пов'язані з Росією. Тому країни НАТО, що межують з Балтійським морем, посилили військово-морське патрулювання.

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