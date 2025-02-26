СМИ: Германия задерживала судно, которое могло повредить кабели в Балтийском море

Федеральная полиция Германии проверила грузовое судно Arne, которое шло под флагом Антигуа и Барбуды, по подозрению в диверсии против кабелей в Балтийском море.

Об этом узнало издание Kieler Nachrichten, пишет "Европейская правда".

По информации Kieler Nachrichten, судно Arne прибыло в порт Киля в прошлую пятницу, 21 февраля, и направлялось из Санкт-Петербурга в испанскую Севилью.

Немецкие правоохранители считают, что судно могли повредить подводный кабель передачи данных у шведского острова Готланд, поэтому провели проверку судна.

Как сообщает Kieler Nachrichten, подозрение возникло из-за того, что грузовое судно находилось вблизи поврежденного кабеля и "временами двигалось медленнее, чем обычно". Кроме того, на судне также не было якоря.

После того, как немецкие правоохранители опросили экипаж, Arne смогло продолжить свой путь через Кильский канал. Федеральная полиция отказалась от комментариев, сославшись на то, что расследование продолжается.

Напомним, за последние месяцы в Балтийском море было повреждено значительное количество подводных кабелей.

В нескольких случаях есть подозрение, что к диверсиям могли быть причастны корабли, связанные с Россией. Поэтому страны НАТО, граничащие с Балтийским морем, усилили военно-морское патрулирование.

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