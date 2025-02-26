Путіну доведеться піти на поступки щодо війни в Україні – Трамп

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що в межах "врегулювання війни" в Україні Владімір Путін буде змушений піти на певні поступки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав під час засідання свого кабінету в середу, 26 лютого.

На питання про те, чи доведеться Путіну піти на поступки в контексті вирішення війни в Україні, американський президент підтвердив, що "йому доведеться" це зробити.

Він не уточнив, якими можуть бути ці поступки, але заявив, що якби не був обраний президентом США, війна в Україні "тривала б ще довго".

"Українці – хороші бійці, мушу сказати, але без техніки, без нашої техніки – у нас найкраща військова техніка у світі – без нашої техніки все б закінчилося дуже швидко", – вважає Трамп.

Раніше президент США також заявив, що Україні "можна забути про НАТО" в межах майбутньої "мирної угоди".

Він також відмовився обіцяти конкретні гарантії безпеки Україні з боку Штатів, заявивши, що це має робити Європа.