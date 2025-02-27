Рубіо: США не можуть дозволити Росії стати "молодшим партнером" Китаю

Державний секретар Марко Рубіо намітив стратегію США щодо управління тісними відносинами Росії з Китаєм, заявивши, що Вашингтон хоче послабити зв'язки, не сіючи розбрат між сусідами, що володіють ядерною зброєю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

"Я не знаю, чи вдасться нам коли-небудь повністю відірвати їх від відносин з китайцями", – сказав Рубіо, маючи на увазі Росію.

"Я також не думаю, що перебування Китаю і Росії на шиї один в одного є корисним для глобальної стабільності, оскільки вони обидві є ядерними державами", – зазначив він.

Рубіо попередив, що тісніші зв'язки між Китаєм і Росією створять проблему для США, якщо Москва стане "постійним молодшим партнером" Пекіна, зіштовхнувши дві ядерні держави проти Вашингтона. Доступ до китайських ринків кинув Москві економічне рятувальне коло після того, як санкції ізолювали Росію в останні роки.

"Ми можемо опинитися в ситуації, коли, хоче Росія поліпшити свої відносини зі США чи ні, вона не зможе цього зробити, тому що вона стала повністю залежною від китайців, тому що ми відрізали її", – сказав Рубіо.

"Для нас найкращий результат – це мати відносини", – додав він.

У своєму інтерв'ю Рубіо охарактеризував американо-китайські відносини як "велику історію 21 століття" і сказав, що Вашингтон матиме розбіжності і конфронтацію як з Пекіном, так і з Москвою, але підкреслив, що важливо підтримувати відносини з обома.

"Це великі, потужні країни з ядерними запасами. Вони можуть проєктувати силу по всьому світу, – сказав він. "Я думаю, що ми втратили поняття зрілості і розсудливості в дипломатичних відносинах", додав Рубіо.

За останні тижні Трамп здійснив приголомшливий розворот у політиці США щодо Росії, приголомшивши Європу виведенням Путіна з ізоляції і початком мирних переговорів без залучення інших зацікавлених сторін. Президента-республіканця звинувачують у тому, що він повторює кремлівську дезінформацію про конфлікт, в тому числі звинувачує у війні українського лідера Володимира Зеленського.

24 лютого Трамп висловив сподівання, що повномасштабне російське вторгнення Росії в Україну може завершитись "за лічені тижні".

Також Трамп сказав, що підтримує ідею розміщення європейських військ в Україні для контролю за потенційним "перемирʼям".