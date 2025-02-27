Рубио: США не могут позволить России стать "младшим партнером" Китая

Государственный секретарь Марко Рубио наметил стратегию США по управлению тесными отношениями России с Китаем, заявив, что Вашингтон хочет ослабить связи, не сея раздор между соседями, обладающими ядерным оружием.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

"Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их от отношений с китайцами", – сказал Рубио, имея в виду Россию.

"Я также не думаю, что пребывание Китая и России на шее друг у друга является полезным для глобальной стабильности, поскольку они обе являются ядерными державами", – отметил он.

Рубио предупредил, что более тесные связи между Китаем и Россией создадут проблему для США, если Москва станет "постоянным младшим партнером" Пекина, столкнув две ядерные державы против Вашингтона. Доступ к китайским рынкам бросил Москве экономический спасательный круг после того, как санкции изолировали Россию в последние годы.

"Мы можем оказаться в ситуации, когда, хочет Россия улучшить свои отношения с США или нет, она не сможет этого сделать, потому что она стала полностью зависимой от китайцев, потому что мы отрезали ее", – сказал Рубио.

"Для нас лучший результат – это иметь отношения", – добавил он.

В своем интервью Рубио охарактеризовал американо-китайские отношения как "великую историю 21-го века" и сказал, что Вашингтон будет иметь разногласия и конфронтацию как с Пекином, так и с Москвой, но подчеркнул, что важно поддерживать отношения с обеими.

"Это большие, мощные страны с ядерными запасами. Они могут проецировать силу по всему миру, – сказал он. "Я думаю, что мы потеряли понятие зрелости и благоразумия в дипломатических отношениях", добавил Рубио.

За последние недели Трамп совершил ошеломляющий разворот в политике США в отношении России, ошеломив Европу выведением Путина из изоляции и началом мирных переговоров без привлечения других заинтересованных сторон. Президента-республиканца обвиняют в том, что он повторяет кремлевскую дезинформацию о конфликте, в том числе обвиняет в войне украинского лидера Владимира Зеленского.

24 февраля Трамп выразил надежду, что полномасштабное российское вторжение России в Украину может завершиться "за считанные недели".

Также Трамп сказал, что поддерживает идею размещения европейских войск в Украине для контроля за потенциальным "перемирием".