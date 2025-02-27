Німецький виробник РЛС про нарощення виробництва: військові відчувають дихання Путіна

На думку баварського постачальника оборонної продукції Hensoldt, навіть припинення вогню в Україні протягом наступного десятиліття не змінить загрозу для НАТО з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Hensoldt хоче більш ніж подвоїти свій оборот до п'яти мільярдів євро до 2030 року.

"Військові – особливо в Польщі та країнах Балтії – відчувають подих Путіна", – каже генеральний директор компанії Олівер Дьорре.

Радар Hensoldt TRML-4D відіграє важливу роль у протиповітряній обороні України. Компанія працює над нарощуванням виробництва.

До нападу Росії на Україну Hensoldt планував виробляти три радари на рік. "Зараз ми виробляємо 15 на рік і перебуваємо в процесі збільшення виробництва до 20-25", – каже Дьорре.

Як повідомлялося, у рамках найбільшої безпекової ініціативи в Європі з часів холодної війни ЄС планує виділити сотні мільярдів євро додаткового фінансування на оборону – і цей план, який обговорюють, складається з трьох частин.

Нагадаємо, 24 лютого Урсула фон дер Ляєн анонсувала у Києві, що представить план зі збільшення європейського виробництва зброї, який принесе вигоду і Україні.

А німецьке видання Berliner Zeitung повідомляло, що у ЄС обговорюють масштабний план збільшення оборонних витрат та допомоги Україні, який, ймовірно, може сягнути близько 700 млрд євро.

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