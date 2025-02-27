Немецкий производитель РЛС о наращивании производства: военные чувствуют дыхание Путина

По мнению баварского поставщика оборонной продукции Hensoldt, даже прекращение огня в Украине в течение следующего десятилетия не изменит угрозу для НАТО со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Hensoldt хочет более чем удвоить свой оборот до пяти миллиардов евро к 2030 году.

"Военные – особенно в Польше и странах Балтии – чувствуют дыхание Путина", – говорит генеральный директор компании Оливер Дьорре.

Радар Hensoldt TRML-4D играет важную роль в противовоздушной обороне Украины. Компания работает над наращиванием производства.

До нападения России на Украину Hensoldt планировал производить три радара в год. "Сейчас мы производим 15 единиц в год и находимся в процессе увеличения производства до 20-25", – говорит Дёрре.

Как сообщалось, в рамках крупнейшей инициативы по безопасности в Европе со времен холодной войны ЕС планирует выделить сотни миллиардов евро дополнительного финансирования на оборону – и этот план, который обсуждают, состоит из трех частей.

Напомним, 24 февраля Урсула фон дер Ляйен анонсировала в Киеве, что представит план по увеличению европейского производства оружия, который принесет выгоду и Украине.

А немецкое издание Berliner Zeitung сообщало, что в ЕС обсуждают масштабный план увеличения оборонных расходов и помощи Украине, который, вероятно, может достичь около 700 млрд евро.

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