Литовські військові розповіли, на чому були торік зосереджені дезінформаційні зусилля РФ

Зміцнення обороноздатності Литви та підтримка України були основними цілями ворожої інформації з боку Росії та Білорусі у 2024 році.

Про це йдеться у звіті, представленому литовськими військовими у четвер, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Звіт про вороже інформаційне середовище 2024 року показує, що повідомлення про Третю світову війну і ядерний конфлікт, які були досить рідкісними в попередні роки, минулого року стали звичним явищем.

"Росія прагне змусити нас всіх здатися ще до того, як настане день Х, зображуючи Литву як невдалу державу, яку не варто захищати", – сказав Гедрюс Валінтеліс, керівник Департаменту стратегічних комунікацій Збройних сил Литви, презентуючи звіт у четвер.

Інгріда Норкуте, військовий аналітик, зазначила, що минулого року тривала ворожа інформаційна діяльність, з особливим акцентом на підтримку України.

"Від заяв президента Франції Емманюеля Макрона про те, що не можна виключати відправку військ в Україну на навчання, до передачі винищувачів F-16 і рішень, що дозволяють Україні використовувати західні ракети великої дальності", – сказала вона.

"У цьому контексті ми спостерігали постійне малювання червоних ліній і погрози ядерної війни між НАТО і Росією, але ми помітили, що така риторика з часом вичерпала себе", – додала аналітик.

За словами Норкуте, значна увага також приділялася зусиллям Литви, спрямованим на посилення її військового потенціалу.

"Були меседжі про те, що Росія не становить загрози, тож навіщо Литва нарощує свою обороноздатність?", – сказала вона.

Аналітик додала, що хоча пропагандисти продовжують зображати Литву як "незначну, невдалу державу", вони також зображують її як потенційного агресора.

За словами Валінтеліса, Росія намагається створити в інформаційному просторі образ Литви як загрози для Білорусі та Калінінградської області.

"Головне завдання російської пропаганди – створити атмосферу неминучого поганого результату. Основна мета – радикалізувати суспільство, перешкодити можливості досягнення консенсусу і таким чином вплинути на демократичний процес прийняття рішень у державі", – сказав він.

Валінтеліс також зазначив, що Кремль виділяє значні фінансові ресурси на поширення ворожої інформації.

"З відкритих джерел відомо, що у 2025 році на ці цілі виділено щонайменше 1,5 мільйона доларів, і це лише офіційні витрати, не враховуючи витрати спецслужб та інших таємних операцій", – сказав він.

За словами військових, дані, використані у звіті, зібрані з відкритих джерел і є репрезентативними, що дозволяє визначити ключові випадки ворожої інформації, спрямованої проти Литви в 2024 році, їх характеристики, методи і основні напрямки.

Мета звіту – представити зміни в масштабах і засобах поширення дезінформації, а також іншої спотвореної і маніпулятивної інформації, спрямованої проти інтересів оборони і національної безпеки Литви.

Торік у липні повідомляли, що США спільно з Нідерландами зірвали підтримувану РФ пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту для поширення дезінформації в західних країнах.

А європейські спецслужби перед цим попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.