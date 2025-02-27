Литовские военные рассказали, на чем были в прошлом году сосредоточены дезинформационные усилия РФ

Укрепление обороноспособности Литвы и поддержка Украины были основными целями враждебной информации со стороны России и Беларуси в 2024 году.

Об этом говорится в отчете, представленном литовскими военными в четверг, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Отчет о враждебной информационной среде 2024 года показывает, что сообщения о Третьей мировой войне и ядерном конфликте, которые были довольно редкими в предыдущие годы, в прошлом году стали обычным явлением.

"Россия стремится заставить нас всех сдаться еще до того, как наступит день Х, изображая Литву как неудачное государство, которое не стоит защищать", – сказал Гедрюс Валинтелис, руководитель Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы, представляя отчет в четверг.

Ингрида Норкуте, военный аналитик, отметила, что в прошлом году продолжалась враждебная информационная деятельность, с особым акцентом на поддержку Украины.

"От заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что нельзя исключать отправку войск в Украину на учения, до передачи истребителей F-16 и решений, позволяющих Украине использовать западные ракеты большой дальности", – сказала она.

"В этом контексте мы наблюдали постоянное рисование красных линий и угрозы ядерной войны между НАТО и Россией, но мы заметили, что такая риторика со временем исчерпала себя", – добавила аналитик.

По словам Норкуте, значительное внимание также уделялось усилиям Литвы, направленным на усиление ее военного потенциала.

"Были месседжи о том, что Россия не представляет угрозы, так зачем Литва наращивает свою обороноспособность?" – сказала она.

Аналитик добавила, что хотя пропагандисты продолжают изображать Литву как "незначительное, неудачное государство", они также изображают ее как потенциального агрессора.

По словам Валинтелиса, Россия пытается создать в информационном пространстве образ Литвы как угрозы для Беларуси и Калининградской области.

"Главная задача российской пропаганды – создать атмосферу неизбежного плохого исхода. Основная цель – радикализировать общество, помешать возможности достижения консенсуса и таким образом повлиять на демократический процесс принятия решений в государстве", – сказал он.

Валинтелис также отметил, что Кремль выделяет значительные финансовые ресурсы на распространение враждебной информации.

"Из открытых источников известно, что в 2025 году на эти цели выделено не менее 1,5 миллиона долларов, и это только официальные расходы, не учитывая расходы спецслужб и других тайных операций", – сказал он.

По словам военных, данные, использованные в отчете, собраны из открытых источников и являются репрезентативными, что позволяет определить ключевые случаи враждебной информации, направленной против Литвы в 2024 году, их характеристики, методы и основные направления.

Цель отчета – представить изменения в масштабах и средствах распространения дезинформации, а также другой искаженной и манипулятивной информации, направленной против интересов обороны и национальной безопасности Литвы.

В июле прошлого года сообщалось, что США совместно с Нидерландами сорвали поддерживаемую РФ пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта для распространения дезинформации в западных странах.

А европейские спецслужбы перед этим предупредили правительства своих стран, что Россия планирует диверсии по всему континенту.