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Туск ответил Трампу: ЕС создавался не для того, чтобы обмануть США

Новости — Четверг, 27 февраля 2025, 12:54 — Иванна Костина

Премьер-министр Польши Дональд Туск возразил президенту США Дональду Трампу и заверил, что целью Брюсселя не является обмануть Соединенные Штаты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Премьер Польши, которая в этом полугодии председательствует в Совете ЕС, выступил после того, как Дональд Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из Евросоюза.

"ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обмануть. Совсем наоборот. Он был создан, чтобы поддерживать мир, строить уважение между нашими народами, создавать свободную и честную торговлю и укреплять нашу трансатлантическую дружбу. Вот так просто", – написал Туск.

Анонсируя планы новых тарифов, Трамп повторил, что ЕС был очень несправедлив к США.

"ЕС был создан для того, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это была цель, и они преуспели. Но теперь я президент", – сказал Трамп.

Как сообщалось, французский президент Эмманюэль Макрон надеется, что убедил своего американского визави Дональда Трампа не вести торговую войну против Европы, а сосредоточиться на Китае.

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