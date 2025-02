Туск ответил Трампу: ЕС создавался не для того, чтобы обмануть США

Премьер-министр Польши Дональд Туск возразил президенту США Дональду Трампу и заверил, что целью Брюсселя не является обмануть Соединенные Штаты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Премьер Польши, которая в этом полугодии председательствует в Совете ЕС, выступил после того, как Дональд Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из Евросоюза.

"ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обмануть. Совсем наоборот. Он был создан, чтобы поддерживать мир, строить уважение между нашими народами, создавать свободную и честную торговлю и укреплять нашу трансатлантическую дружбу. Вот так просто", – написал Туск.

The EU wasn’t formed to screw anyone. Quite the opposite. It was formed to maintain peace, to build respect among our nations, to create free and fair trade, and to strengthen our transatlantic friendship. As simple as that. 🇪🇺🇺🇸