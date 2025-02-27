У ЄС стурбовані, що Китай постачає в Росію компоненти для ударних дронів

Європейський Союз серйозно стурбований інформацією про те, що Китай забезпечує Росію компонентами для виробництва ударних безпілотників, які Кремль використовує на полі бою проти України.

Про це на брифінгу в Брюсселі 27 лютого повідомив речник ЄС із зовнішньополітичних питань Ануар Ель-Ануні, передає кореспондент "Європейської правди".

Речник підкреслив, що компанії з Китаю постачають Росії компоненти для ударних безпілотників, а в деяких випадках навіть зібрані ударні безпілотники.

"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про те, що китайські компанії постачають компоненти для ударних безпілотників, які Росія використовує на полі бою, – або навіть повністю зібрані ударні безпілотники", – заявив Ануар Ель-Ануні.

Він наголосив, що "без підтримки Росії з боку Китаю Росія не змогла б продовжувати свою агресивну війну проти України з такою ж силою".

Речник Єврокомісії нагадав, що "ЄС рішуче засуджує подальшу підтримку третіми країнами агресивної війни Росії та закликає їх припинити будь-яку допомогу".

"Китай є найбільшим постачальником товарів подвійного призначення і чутливих товарів, які підтримують військово-промислову базу Росії, і які використовуються в основному на полі бою", – констатував Ель-Ануні.

Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не можуть дозволити Росії стати "молодшим партнером" Китаю.

Раніше цього тижня французький президент Емманюель Макрон переконував свого американського візаві Дональда Трампа не вести торговельну війну проти Європи, а зосередитися на Китаї.