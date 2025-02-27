В ЕС обеспокоены, что Китай поставляет в Россию компоненты для ударных дронов

Европейский Союз серьезно обеспокоен информацией о том, что Китай обеспечивает Россию компонентами для производства ударных беспилотников, которые Кремль использует на поле боя против Украины.

Об этом на брифинге в Брюсселе 27 февраля сообщил представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Ануар Эль-Ануни, передает корреспондент "Европейской правды".

Спикер подчеркнул, что компании из Китая поставляют России компоненты для ударных беспилотников, а в некоторых случаях даже собранные ударные беспилотники.

"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о том, что китайские компании поставляют компоненты для ударных беспилотников, которые Россия использует на поле боя, – или даже полностью собранные ударные беспилотники", – заявил Ануар Эль-Ануни.

Он подчеркнул, что "без поддержки России со стороны Китая Россия не смогла бы продолжать свою агрессивную войну против Украины с такой же силой".

Представитель Еврокомиссии напомнил, что "ЕС решительно осуждает дальнейшую поддержку третьими странами агрессивной войны России и призывает их прекратить любую помощь".

"Китай является крупнейшим поставщиком товаров двойного назначения и чувствительных товаров, которые поддерживают военно-промышленную базу России, и используются в основном на поле боя", – констатировал Эль-Ануни.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не могут позволить России стать "младшим партнером" Китая.

Ранее на этой неделе французский президент Эмманюэль Макрон убеждал своего американского визави Дональда Трампа не вести торговую войну против Европы, а сосредоточиться на Китае.