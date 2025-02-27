Президент Литви не бачить причин для значної тривоги через навчання "Запад" РФ і Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що заплановані на осінь навчання РФ і Білорусі "Запад" не мають бути приводом для додаткової тривоги.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить LRT.

Науседа сказав, що не бачить причин для додаткової тривоги через чергові військові навчання Росії і Білорусі "Запад", заплановані на осінь 2025 року.

"У цьому немає нічого нового, ці речі відбуваються регулярно… Ми не боїмося сили, яку вони демонструють, і у нас є свої навчання, які ми проводимо разом із союзниками", – зазначив президент Литви.

"Нам не варто тривожитись, що думають ті агресори за східним кордоном… Але слід турбуватися про те, що можемо зробити ми самі разом з нашими союзниками", – додав він.

Також президент нещодавно заявив, що наразі немає жодних ознак того, що США готуються вивести американські війська з країн Балтії.

Раніше Науседа застеріг, що "перемир’я" у російсько-українській війні без належних заходів стримування РФ від нової агресії дозволить Росії відновити сили і підготуватися до нового нападу на Україну або держави Балтії.