Науседа впевнений, що Росія може атакувати Україну чи Балтію після перемир'я

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що забезпечення припинення бойових дій в Україні має відбуватися за повної участі Києва і супроводжуватися збільшенням витрат на оборону з боку країн регіону, щоб уникнути будь-якої майбутньої російської агресії.

Про це він сказав у інтерв’ю агентству AP, пише "Європейська правда".

Науседа заявив, що врегулювання, досягнуте без належних заходів стримування, дозволить Росії консолідувати свої сили і підготуватися до подальшої агресії в регіоні.

На його думку, навіть коли в Україні буде досягнуто перемир'я, "не можна вірити, що наміри Росії полягатимуть у тому, щоб просто зупинитися і нічого не робити".

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"Вони використають цю перерву для того, щоб консолідуватися, зміцнити військовий потенціал і знову завдати удару в майбутньому. І тоді головне питання полягає в тому, що буде наступною ціллю Росії? Можливо, Україна. Можливо, країни Балтії", – сказав президент Литви.

Географічне положення Литви, яка межує з російським Калінінградським ексклавом на заході та Білоруссю на сході, робить її вразливою до потенційного ширшого конфлікту, ініційованого Кремлем, навіть після остаточного завершення війни, каже Науседа.

"Ви ніколи не можете відчувати себе в безпеці, живучи в цій частині світу, тому що у нас є цей сусід, і ми будемо мати його і через сто, і через двісті років. Ви завжди маєте загрозу зі Сходу, і ви повинні знати про це і вживати всіх необхідних запобіжних заходів, щоб не піддатися нападу", – наголосив він.

Відтак литовський президент підсумував, що це "не конфлікт між окремими країнами", а виклик очільника Кремля Владіміра Путіна НАТО.

У цьому контексті варто зауважити, що головнокомандувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас заявив про необхідність розглянути можливість відправки литовських військових в Україну для виконання миротворчої місії.

У січні в Україну надійшов новий пакет військової допомоги від Литви. Пакет допомоги містить безпілотники литовського виробництва, а також тепловізори і п'ятитонні телескопічні навантажувачі для армії.