Президент Литвы не видит причин для серьезной тревоги из-за учений "Запад" РФ и Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что запланированные на осень учения РФ и Беларуси "Запад" не должны быть поводом для дополнительной тревоги.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит LRT.

Науседа сказал, что не видит причин для дополнительной тревоги из-за очередных военных учений России и Беларуси "Запад", запланированных на осень 2025 года.

"В этом нет ничего нового, эти вещи происходят регулярно... Мы не боимся силы, которую они демонстрируют, и у нас есть свои учения, которые мы проводим вместе с союзниками", – отметил президент Литвы.

"Нам не стоит беспокоиться, что думают те агрессоры за восточной границей... Но следует беспокоиться о том, что можем сделать мы сами вместе с нашими союзниками", – добавил он.

Также президент недавно заявил, что пока нет никаких признаков того, что США готовятся вывести американские войска из стран Балтии.

Ранее Науседа предостерег, что "перемирие" в российско-украинской войне без надлежащих мер сдерживания РФ от новой агрессии позволит России восстановить силы и подготовиться к новому нападению на Украину или государства Балтии.