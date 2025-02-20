У Литві кажуть, що наразі немає ознак того, що США готуються до виведення військ з Балтії

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що наразі немає жодних ознак того, що Сполучені Штати готуються вивести американські війська з країн Балтії.

Його слова цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Науседа заявив, що наразі тривають дискусії щодо того, якою може бути участь США в Європі.

"Таких ознак немає. Так, тривають дискусії про те, якою може бути участь США в Європі, але я думаю, що наші партнери добре розуміють, що східний фланг НАТО, його безпека є, можливо, наріжним каменем безпеки НАТО, тому що саме тут перебувають ризики, пов'язані з діяльністю агресорів", – сказав він.

Литовський лідер акцентував, що потрібно берегти трансатлантичну співпрацю як зіницю ока.

"Організація НАТО є найважливішим механізмом нашої колективної оборони", – наголосив він.

Нагадаємо, 18 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що американська сторона запевнила його у відсутності намірів скорочувати чисельність своїх військ у Східній Європі.

Минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що союзники по НАТО не можуть вважати, що США будуть присутні в Європі вічно.

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що період, коли Європа могла покладатися на американські війська для забезпечення своєї безпеки, закінчився.

А 19 лютого Трамп запевнив, що не збирається виводити американський військовий контингент, розміщений в європейських країнах.