В Германии посадили двух афганцев, планировавших нападение на парламент Швеции

Суд в немецкой земле Тюрингия приговорил к заключению двух выходцев из Афганистана, которые планировали совершить теракт против шведского парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Мужчин, которых в суде идентифицировали как Ибрагим М. и Рамин Н., задержали в 2024 году в городе Гера на востоке Германии, когда они возвращались из Чехии, где безуспешно пытались раздобыть огнестрельное оружие для нападения.

Террористы, которые радикализировались через интернет, уже давно находились в поле зрения конституционной полиции, отмечает Bild.

Суд признал доказанным, что двое афганских беженцев планировали нападение на шведский парламент от имени террористической организации "Исламское государство" и намеревались застрелить по меньшей мере десять депутатов парламента.

Ибрагим М., который во время судебного процесса признал большинство обвинений – в частности, в членстве и поддержке террористической организации за рубежом и заговоре с целью убийства – был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

24-летний Рамин Н. до последнего отрицал, что хотел совершить нападение, однако суд нашел доказательства плана нападения в чатах Telegram. Ему присудили четыре года и два месяца лишения свободы.

Адвокаты подсудимых призывали к мягким приговорам, в то время как обвинение требовало более сурового наказания. Решение суда еще не является окончательным, уточняет Bild.

Напомним, правоохранители Германии на прошлой неделе задержали 18-летнего гражданина России по подозрению в планировании теракта против посольства Израиля в Берлине.