Рютте поговорив із Трампом і анонсував "мільярди" допомоги Україні від членів НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що члени Альянсу продовжать підтримку України.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За підсумками розмови Рютте заявив, що "США і НАТО стають сильнішими", а члени Альянсу "швидко збільшують інвестиції в оборону".

"Щодо України члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги та внески в гарантії безпеки", – додав генсек, не уточнюючи подробиць.

Great to talk with @realDonaldTrump

US & NATO are getting stronger. NATO Allies are moving quickly to invest more in defence. Big increases announced & others to follow.

On Ukraine, Allies are preparing billions more in aid + contributions to security guarantees. pic.twitter.com/d4zxbkGhsD – Mark Rutte (@SecGenNATO) February 27, 2025

Водночас минулого місяця в НАТО заявили, що Альянс перебуває на шляху виконання плану фінансування оборони України на 2025 рік на рівні 40 мільярдів євро.

Нещодавно Рютте заявив, що всі держави Альянсу повинні досягнути показника у 2% ВВП на оборонні витрати, бо інакше матимуть справу з Дональдом Трампом.