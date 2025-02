Рютте поговорив із Трампом і анонсував "мільярди" допомоги Україні від членів НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що члени Альянсу продовжать підтримку України.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За підсумками розмови Рютте заявив, що "США і НАТО стають сильнішими", а члени Альянсу "швидко збільшують інвестиції в оборону".

"Щодо України члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги та внески в гарантії безпеки", – додав генсек, не уточнюючи подробиць.

Great to talk with @realDonaldTrump

US & NATO are getting stronger. NATO Allies are moving quickly to invest more in defence. Big increases announced & others to follow.

On Ukraine, Allies are preparing billions more in aid + contributions to security guarantees. pic.twitter.com/d4zxbkGhsD