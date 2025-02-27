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Рютте поговорив із Трампом і анонсував "мільярди" допомоги Україні від членів НАТО

Новини — Четвер, 27 лютого 2025, 20:17 — Олег Павлюк

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що члени Альянсу продовжать підтримку України.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За підсумками розмови Рютте заявив, що "США і НАТО стають сильнішими", а члени Альянсу "швидко збільшують інвестиції в оборону".

"Щодо України члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги та внески в гарантії безпеки", – додав генсек, не уточнюючи подробиць.

Водночас минулого місяця в НАТО заявили, що Альянс перебуває на шляху виконання плану фінансування оборони України на 2025 рік на рівні 40 мільярдів євро.

Нещодавно Рютте заявив, що всі держави Альянсу повинні досягнути показника у 2% ВВП на оборонні витрати, бо інакше матимуть справу з Дональдом Трампом.

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