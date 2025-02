Рютте поговорил с Трампом и анонсировал "миллиарды" помощи Украине от членов НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что члены Альянса продолжат поддержку Украины.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По итогам разговора Рютте заявил, что "США и НАТО становятся сильнее", а члены Альянса "быстро увеличивают инвестиции в оборону".

"По Украине члены Альянса готовят дополнительные миллиарды помощи и взносы в гарантии безопасности", – добавил генсек, не уточняя подробностей.

Great to talk with @realDonaldTrump

US & NATO are getting stronger. NATO Allies are moving quickly to invest more in defence. Big increases announced & others to follow.

On Ukraine, Allies are preparing billions more in aid + contributions to security guarantees. pic.twitter.com/d4zxbkGhsD