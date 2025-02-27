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Рютте поговорил с Трампом и анонсировал "миллиарды" помощи Украине от членов НАТО

Новости — Четверг, 27 февраля 2025, 20:17 — Олег Павлюк

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что члены Альянса продолжат поддержку Украины.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По итогам разговора Рютте заявил, что "США и НАТО становятся сильнее", а члены Альянса "быстро увеличивают инвестиции в оборону".

"По Украине члены Альянса готовят дополнительные миллиарды помощи и взносы в гарантии безопасности", – добавил генсек, не уточняя подробностей.

В то же время в прошлом месяце в НАТО заявили, что Альянс находится на пути выполнения плана финансирования обороны Украины на 2025 год на уровне 40 миллиардов евро.

Недавно Рютте заявил, что все государства Альянса должны достичь показателя в 2% ВВП на оборонные расходы, иначе будут иметь дело с Дональдом Трампом.

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