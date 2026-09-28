Україна на засіданні ПАРЄ порушить питання російських компенсацій у справах ЄСПЛ

Підтримка українських ветеранів, виконання Росією рішень Європейського суду з прав людини та захист журналістів стануть ключовими для української делегації темами осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка триватиме у Страсбурзі з 28 вересня до 2 жовтня.

Про це в коментарі "Укрінформу" розповіла членкиня української делегації, народна депутатка Євгенія Кравчук, пише "Європейська правда".

Українська делегація також використовуватиме пленарні дебати, засідання комітетів і двосторонні зустрічі, щоб привернути увагу до масованих російських атак на цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру, гуманітарної ситуації в окупованих Олешках і потреб України напередодні зими.

"Ще одне важливе для України питання – як забезпечити виконання рішень ЄСПЛ щодо Росії, зокрема виплату присуджених компенсацій. Це непроста тема, адже Росію виключили з Ради Європи. Але в доповіді розглядають різні варіанти того, як усе-таки домогтися виконання цих рішень", – зазначила депутатка.

Нагадаємо, Росія залишалася учасницею Європейської конвенції з прав людини до 16 вересня 2022 року. ЄСПЛ продовжує розглядати скарги на її дії, вчинені до цієї дати.

До програми сесії також включені дебати щодо загроз Міжнародному кримінальному суду. У день відкриття вручать премію імені Вацлава Гавела за внесок у захист прав людини та проведуть круглий стіл про так звані вибори в Росії.

Раніше у Парламентській асамблеї Ради Європи запропонували шлях для того, щоб передати заморожені кошти РФ Україні на основі рішень Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини у чотирьох справах, повʼязаних із порушенням прав людини у невизнаному Придністровʼї, поклав відповідальність за це на Росію і зобовʼязав її виплатити компенсації.