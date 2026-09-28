Смуга 1-го корпусу НГУ "Азов": Сили оборони зачистили район накопичення військ РФ на Донеччині

У смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" підрозділи завершили зачистку району, де російські війська накопичували особовий склад протягом літа. Російські сили планували оточити Дружківку та розвинути наступ у напрямку Добропілля.

За даними українських військових, біля річки Грузької перебували підрозділи 8-ї армії та 90-ї танкової дивізії РФ. Щоб зупинити їх, 1-й корпус НГУ "Азов" організував спільну операцію з іншими підрозділами НГУ та ЗСУ.

Хто брав участь в операції?

Зачистка району передбачала застосування значної кількості сил і засобів. Тому для виконання завдання було залучено різнопрофільні підрозділи НГУ та ЗСУ:

12-та бригада НГУ "Азов" (загін розвідки спеціального призначення, 1-й і 6-й батальйони);

ОЗСП "Туман" (1-й корпус НГУ "Азов");

батальйон "Шквал" (425-й ОШП "Скеля");

ОЗСП НГУ "Lasar's Group".

До планування долучили командирів і представників усіх підрозділів, які брали участь в операції. Активна координація дій тривала протягом усього періоду виконання завдань.

Перебіг операції

Перші штурмові групи ОЗСП "Туман" та батальйону "Шквал" вирушили на завдання 7 серпня 2026 року. Для підтримки їхньої діяльності залучені підрозділи використовували як FPV-дрони та важкі безпілотники, так і артилерію. Це допомагало зменшити ризики для штурмових груп під час зачистки укриттів і закріплення на позиціях.

425-й полк "Скеля" вперше діяв разом із підрозділами бригади "Азов". Командир полку з позивним "Водолей" розповів, що на командно-спостережному пункті постійно перебував представник 12-ї бригади "Азов". Він стежив за ситуацією та допомагав швидко узгоджувати подальші дії.

Інтенсивна підтримка штурмових груп

Поки штурмові групи просувалися вперед, ОЗСП "Lasar's Group" проводила операцію зі знищення російських гаубиць. За словами офіцера розвідки підрозділу, на Добропільському напрямку вдалося уразити десятки артилерійських систем.

Для ударів використовували дрони та спеціальний боєприпас, який інженери створили для пошкодження стволів гармат. Зниження активності російської артилерії полегшило роботу українських груп у цьому районі.

Командир групи ОЗСП "Туман" з позивним "Франик" розповів про знищення російських військових у стрілецьких боях і за допомогою ударних БПЛА. Одного російського військового взяли в полон. Підрозділ також уразив ворожу техніку та чотири артилерійські установки.

Як операція вплинула на плани російських військ?

Після втрати району противник тепер змушений шукати інші маршрути та слабкі місця в українській обороні. Командир 12-ї бригади "Азов" Лев "Хорус" Пашко оцінює результат операції як такий, що вимагатиме від російських військ ще більше часу, людей і техніки для досягнення своїх цілей на Добропільському та Дружківському напрямках.

Більше деталей про операцію й розповіді учасників подій можна знайти на ресурсах 1-го корпусу НГУ "Азов", зокрема на офіційному сайті azov.army.